В России утвердили ГОСТ: новые правила перевозки детей

Росстандарт вводит ГОСТ на безопасную перевозку детей.

Источник: Комсомольская правда

В России утвердили ГОСТ, регулирующий безопасную перевозку детей. Его планируется ввести в действие в сентябре текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

В ведомстве уточнили, что принятие стандарта направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и учащихся, а также на повышение безопасности на всех этапах транспортного процесса.

Оценка рисков должна проводиться на всех стадиях: от подготовки рейса и посадки пассажиров до движения по маршруту и высадки.

ГОСТом предусмотрен регулярный мониторинг потенциально опасных инцидентов и событий. Отдельно в стандарте прописаны правила реагирования на нештатные ситуации.

Ранее KP.RU сообщал, что в России приняли ГОСТ, позволяющий оценивать сонливость и усталость водителя с помощью искусственного интеллекта. По данным Росстандарта, он вступит в силу с 15 июня 2026 года.