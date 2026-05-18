В России утвердили ГОСТ: новые правила перевозки детей

В России утвердили ГОСТ, регулирующий безопасную перевозку детей. Его планируется ввести в действие в сентябре текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.
В ведомстве уточнили, что принятие стандарта направлено на формирование единых подходов к управлению рисками при организации перевозок детей и учащихся, а также на повышение безопасности на всех этапах транспортного процесса.
Оценка рисков должна проводиться на всех стадиях: от подготовки рейса и посадки пассажиров до движения по маршруту и высадки.
ГОСТом предусмотрен регулярный мониторинг потенциально опасных инцидентов и событий. Отдельно в стандарте прописаны правила реагирования на нештатные ситуации.
Ранее KP.RU сообщал, что в России приняли ГОСТ, позволяющий оценивать сонливость и усталость водителя с помощью искусственного интеллекта. По данным Росстандарта, он вступит в силу с 15 июня 2026 года.