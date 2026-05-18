Трамп опубликовал изображения про космос, бои и инопланетян

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social серию изображений, предположительно созданных с помощью искусственного интеллекта. На них он представлен в сценах, связанных с космическими операциями, а также рядом с существом, похожим на инопланетянина.
На одной из картинок Трамп изображён вместе с гуманоидом серого цвета, напоминающим классический образ инопланетянина в массовой культуре. Существо показано со связанными конечностями, рядом находятся вооружённые люди и военные США. Локация напоминает горную местность, которую пользователи связывают с теорией о Зоне 51.
В другой публикации президент представлен на космической станции на фоне Земли. Отдельное изображение показывает его за пультом управления с красной кнопкой, после нажатия которой на экранах отображаются взрывы в разных точках космического пространства. Подпись к публикации содержала упоминание «Космических сил Соединённых Штатов».
Отдельно отмечается, что в последние дни в США начали публиковаться материалы, связанные с неопознанными объектами, включая фото- и видеоданные, а также свидетельства, которые ранее не были доступны общественности.
Также ранее сообщалось, что United States Space Force рассматриваются как один из ключевых элементов будущих оборонных систем, включая разрабатываемую систему противоракетной обороны «Золотой купол», а бюджетное финансирование направления в оборонных планах США обсуждается на фоне расширения задач в космической сфере.
Публикации Трампа с использованием визуализаций, созданных ИИ, регулярно вызывают общественное внимание из-за смешения политической риторики, технологических тем и символических образов, связанных с военной и космической тематикой.
