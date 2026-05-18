Щитовидная железа: сигналы тревоги и профилактика

Наиболее частая причина нарушений функции щитовидной железы — дефицит йода. Этот микроэлемент необходим для синтеза тиреоидных гормонов Т3 и Т4; суточная потребность взрослого человека составляет около 180−220 мкг. При его нехватке железа увеличивается в размерах, формируя так называемый зоб, который сам по себе не является болезнью, но может перерасти в хронические заболевания, особенно у людей с высокой нагрузкой, стрессом и нерегулярным питанием.