Щитовидная железа: сигналы тревоги и профилактика

Щитовидная железа — небольшая железа в форме бабочки, расположенная в передней части шеи, массой всего 15−20 граммов. Несмотря на свои размеры, она контролирует обмен веществ, энергетический баланс, работу внутренних органов, состояние кожи, волос, психоэмоциональное состояние и даже скорость старения. Об особенностях щитовидной железы рассказывает главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Подпругина.
На что влияет щитовидка.
По словам Натальи Подпругиной, от работы щитовидки зависят прочность скелета, физическая активность, масса тела, сон, аппетит, умственные способности, настроение, половое развитие и индивидуальные механизмы старения. Гормоны щитовидной железы также стимулируют выработку Т‑клеток, участвующих в борьбе с инфекциями.
Насколько распространены проблемы с щитовидкой.
По данным специалистов, заболевания щитовидной железы затрагивают более миллиона россиян. Снижение функции органа встречается примерно у 8% людей старше 50 лет, узловые образования выявляются почти у трети взрослого населения. В регионах с дефицитом йода — к которым относится почти вся Россия — зоб диагностируют у 10−30% жителей. Женщины болеют чаще, но у мужчин патология протекает тяжелее.
Причины заболеваний щитовидной железы.
К патологиям щитовидки могут приводить наследственная предрасположенность, чрезмерная инсоляция, хронический стресс, вирусные и бактериальные инфекции, а также хронические заболевания носоглотки. Не меньшую роль играет иммунная система: при сбоях она может начать воспринимать щитовидную железу как чужеродный орган и вырабатывать антитела, которые либо разрушают её, либо провоцируют избыточную выработку гормонов.
Йод — ключевой элемент щитовидки.
Наиболее частая причина нарушений функции щитовидной железы — дефицит йода. Этот микроэлемент необходим для синтеза тиреоидных гормонов Т3 и Т4; суточная потребность взрослого человека составляет около 180−220 мкг. При его нехватке железа увеличивается в размерах, формируя так называемый зоб, который сам по себе не является болезнью, но может перерасти в хронические заболевания, особенно у людей с высокой нагрузкой, стрессом и нерегулярным питанием.
Йододефицитные заболевания и их последствия.
Под йододефицитными заболеваниями подразумевают все патологические состояния, связанные с недостатком йода и возможные к предупреждению при нормализации поступления этого элемента. Помимо гипотиреоза и тиреотоксикоза, йодный дефицит влияет на иммунитет, нервную и сердечно‑сосудистую систему, опорно‑двигательный аппарат и репродуктивную функцию.
На всей территории РФ сейчас регистрируется йодный дефицит той или иной степени выраженности. Средний уровень потребления йода жителями России составляет 40−80 микрограммов в сутки, что в 2−3 раза ниже рекомендуемой нормы.
Симптомы щитовидной патологии.
Гипотиреоз у взрослых часто маскируется: люди годами обращаются к разным врачам с жалобами на сердце, суставы, желудочно‑кишечный тракт или кожу. Для них характерны постоянное ощущение холода или, наоборот, плохая переносимость жары, быстрая утомляемость, сонливость, депрессии, проблемы с памятью, лишний вес, отёчность лица, сухость кожи и выпадение волос. Многие года пытаются решить эти проблемы диетами и косметологией, не подозревая, что истинная причина — в «ленивой щитовидке».
При гиперфункции щитовидной железы возникает гипертиреоз (тиреотоксикоз): постоянное ощущение тепла, головные боли, ускоренное сердцебиение, повышение давления, эмоциональная неуравновешенность, плаксивость, раздражительность, повышенный аппетит без набора веса, дрожь рук и тела, нарушение сна. Характерный признак — экзофтальм («пучеглазие»).
Узлы в щитовидной железе.
При поражении фолликулов щитовидной железы формируются узлы. Различают горячий узел (с повышенным уровнем гормонов), тёплый узел (гормоны в норме) и холодный узел (гормоны отсутствуют). Холодные узлы чаще всего требуют дополнительного обследования, поскольку ассоциированы с повышенным риском онкологических процессов.
Профилактика йододефицита.
Единого «волшебного» средства для защиты щитовидной железы не существует, но многое можно сделать через рацион. Всемирная организация здравоохранения рекомендует включать в повседневное меню продукты, богатые йодом: морепродукты, морскую рыбу, морскую капусту, а также хурму, финики, яблоки, свеклу, баклажаны, чеснок, листовые салаты, помидоры, лук и некоторые крупы — гречку и пшено. Полезны кисломолочные продукты, особенно содержащие ацидофильные и бифидобактерии, а также мёд.
Дополнительную защиту даёт использование йодированных продуктов: йодированной соли, хлеба, молока и яиц. Это один из самых доступных и эффективных способов предотвратить йододефицит и связанные с ним заболевания щитовидной железы.