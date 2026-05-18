Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с командирами дивизий и бригад армии КНДР

Ким Чен Ын призвал модернизировать армию.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с командирами дивизий и бригад корейской народной армии. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын заявил, что планирует ускорить процесс обновления вооруженных сил, активизировать боевую подготовку и укрепить части, расположенные на южной границе КНДР.

По заявлению северокорейского лидера, за ближайшие пять лет Северная Корея обязана значительно улучшить свою боеготовность и расширить возможности вооруженных сил по сдерживанию военных столкновений.

Ранее Ким Чен Ын посетил ряд военно-промышленных предприятий. Тогда он отметил патриотическую самоотверженность тружеников ВПК и обозначил ключевые направления для налаживания выпуска патронов. Кроме этого, Ким Чен Ын ранее лично понаблюдал за процессом запуска пяти баллистических ракет КНДР.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше