ЦТАК: Ким Чен Ын встретился с командирами дивизий и бригад армии КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с командирами дивизий и бригад корейской народной армии. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын заявил, что планирует ускорить процесс обновления вооруженных сил, активизировать боевую подготовку и укрепить части, расположенные на южной границе КНДР.
По заявлению северокорейского лидера, за ближайшие пять лет Северная Корея обязана значительно улучшить свою боеготовность и расширить возможности вооруженных сил по сдерживанию военных столкновений.
Ранее Ким Чен Ын посетил ряд военно-промышленных предприятий. Тогда он отметил патриотическую самоотверженность тружеников ВПК и обозначил ключевые направления для налаживания выпуска патронов. Кроме этого, Ким Чен Ын ранее лично понаблюдал за процессом запуска пяти баллистических ракет КНДР.