Семья Оззи Осборна получила награду конгресса США

Конгресс США признал вклад Оззи Осборна в американскую музыкальную культуру.

Источник: Аргументы и факты

Американский конгресс вручил награду семье известного британского музыканта, вокалиста группы Black Sabbat Оззи Осборна, сообщает телеканал Fox News.

В сообщении указывается, что достижения музыканта были увековечены в «Записях конгресса», что является признанием его вклада в американскую музыкальную культуру.

На видеозаписи, предоставленной Fox News, видно, что награду приняла супруга покойного артиста Шэрон.

Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет, всего через две недели после проведения своего последнего концерта в Бирмингеме.

Ранее поклонники британского музыканта раскритиковали его вдову Шэрон за планы выпустить линейку алкогольных напитков в честь покойного мужа.

