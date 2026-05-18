Семья Оззи Осборна получила награду конгресса США

Американский конгресс вручил награду семье известного британского музыканта, вокалиста группы Black Sabbat Оззи Осборна, сообщает телеканал Fox News.
В сообщении указывается, что достижения музыканта были увековечены в «Записях конгресса», что является признанием его вклада в американскую музыкальную культуру.
На видеозаписи, предоставленной Fox News, видно, что награду приняла супруга покойного артиста Шэрон.
Оззи Осборн скончался 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет, всего через две недели после проведения своего последнего концерта в Бирмингеме.
Ранее поклонники британского музыканта раскритиковали его вдову Шэрон за планы выпустить линейку алкогольных напитков в честь покойного мужа.