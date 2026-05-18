Кратковременные осадки и тепло ожидаются в Хабаровском крае

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» сообщает, что 18 мая опасных метеоявлений на территории Хабаровского края не прогнозируется. В отдельных районах ожидаются кратковременные осадки и температурные колебания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В городе Хабаровске 18 мая ожидается кратковременный дождь. Ночная температура составит от +8 до +10 градусов, дневная — от +15 до +17 градусов. Ветер будет дуть с юго запада и северо востока со скоростью 5−11 м/с.
На юге края местами пройдут кратковременные дожди. Ночью температура воздуха опустится до +5…+10 градусов, днём поднимется до +14…+19 градусов. Скорость восточного ветра — 5−10 м/с.
В центральной части региона существенных осадков не прогнозируется, за исключением отдельных районов: в Советско Гаванском и Ванинском муниципальных округах днём возможны кратковременные дожди. Ночные температуры — от −2 до +7 градусов, дневные — от +10 до +20 градусов. Ветер разных направлений, 5−10 м/с.
В северных районах края осадков не ожидается, кроме Николаевского и Ульчского муниципальных районов, где возможны небольшие осадки. Температура ночью — от −2 до +5 градусов, днём — от +5 до +16 градусов. Ветер различных направлений, скорость — 5−12 м/с.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru