Невероятное восхождение: женщина покорила Эверест в 11-й раз и поставила рекорд

17 мая 2023 года в 9:30 утра непальская альпинистка Лхакпа Шерпа достигла вершины Эвереста в 11-й раз, установив новый рекорд по количеству восхождений на эту высочайшую гору среди женщин.

Лхакпа Шерпа, известная как «Горная королева», впервые поднялась на Эверест в 2000 году, не имея специальной подготовки. Из своих одиннадцати восхождений три были осуществлены со стороны Непала, а восемь — из Китая. В этом году она также покорила К2, вторую по высоте вершину мира.

По словам Мингмы Гелу Шерпы, управляющего директора компании Seven Summit Adventure, Лхакпа сейчас спускается с вершины, сопровождая одного из клиентов.

Несмотря на свои достижения, Лхакпа ведет скромную жизнь в пригороде Коннектикута, где работает посудомойкой в супермаркете Whole Foods Market в Хартфорде.

Альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа из Непала обновил мировой рекорд, покорив Эверест в 32 раз,

Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
