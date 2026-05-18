Невероятное восхождение: женщина покорила Эверест в 11-й раз и поставила рекорд

Лхакпа Шерпа, известная как «Горная королева», впервые поднялась на Эверест в 2000 году, не имея специальной подготовки. Из своих одиннадцати восхождений три были осуществлены со стороны Непала, а восемь — из Китая. В этом году она также покорила К2, вторую по высоте вершину мира.