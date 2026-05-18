ФБР признало подлинным фото загадочного существа с Тайваня

Федеральное бюро расследований США признало подлинным снимок огромного загадочного существа, которое уфологи объявили пришельцем из космоса. Об этом в среду, 13 мая, пишет What’s The Jam.
Фото, на котором запечатлена гигантская полупрозрачная фигура с головой, похожей на богомола, сделал в 2011 году Чэнь Юн Цян на берегу озера Цзя Мин на Тайване. Мужчина фотографировал пейзаж высокогорного водоема на камеру телефона. Таинственную фигуру он обнаружил позже, при просмотре снимков.
Тайваньское уфологическое общество изучило фото и пришло к выводу, что оно подлинное. Недавно оригинальный файл отправили экспертам ФБР. Они подтвердили, что на снимке нет признаков редактирования или наложения изображений. Однако что именно изображено на фото, до сих пор неизвестно, говорится в сообщении.
В рамках кампании по обеспечению прозрачности в отношении НЛО Федеральное бюро расследований США обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров.
8 мая Министерство войны США рассекретило первую часть архивных материалов об НЛО в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters. В них присутствуют архивные снимки миссии Apollo 17, где в увеличенной части фотографии, выделенной желтой рамкой, «над поверхностью Луны видны три огня».