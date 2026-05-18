Пушков заявил, что Иран не примет условия Трампа

Иран не примет условия президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил член конституционного комитета СФ Алексей Пушков.
Он уточнил, что это связано с тем, что принятие этих условий будет означать полную «капитуляцию» Тегерана.
«В своей соцсети Трамп вновь угрожает Ирану. “Это было затишье перед бурей”, — написал он, давая понять, что, если Иран не примет условия США, то на него обрушится настоящая буря американских ударов. Однако Иран эти условия не примет, поскольку они равны его полной капитуляции», — говорится в сообщении Пушкова в Telegram.
Он отметил, что нынешние позиции Соединённых Штатов и Ирана несовместимы.
«В частности, Тегеран требует признания его суверенитета над Ормузским проливом. В Иране уже отметили, что отсутствие каких-либо уступок со стороны США приведёт к тупику в переговорах», — написал Пушков.
По его словам, Иран способен вести длительный конфликт. Для США продление перемирия в таких условиях «равно признанию поражения».
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Кроме того, Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном. По его словам, продолжение следует.
Накануне Трамп опубликовал свою фотографию на фоне кораблей с флагами Ирана с подписью: «Это было затишье перед бурей».