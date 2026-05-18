Новые ФАПы начали работать в Тугуро-Чумиканском районе

Фельдшерско-акушерские пункты открылись в селах Удское и Тугур. Местные жители теперь могут получать первичную помощь рядом с домом: фельдшеры ведут прием, делают прививки, проводят диспансеризацию и профосмотры, наблюдают беременных и детей до года, а также выезжают на вызовы и оказывают неотложную помощь. «Место жительства не должно влиять на качество оказываемой медицинской помощи. Каждый человек в районе заслуживает внимания. Отремонтированная больница, новые фельдшерские пункты, доставка лекарств — конкретные результаты, которые люди видят уже сейчас. Наша задача — сделать так, чтобы помощь была доступной, приходила вовремя и была эффективной и качественной», — подчеркнул министр здравоохранения края Станислав Мальцев. ФАПы открылись благодаря федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».