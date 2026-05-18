В базу "Миротворца" внесли трех российских хоккеистов: в чем их обвиняют

Трехкратный чемпион мира по хоккею и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов внесен в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец». Об этом следует из данных ресурса.
В списке также оказались трехкратный чемпион России по хоккею Алексей Чупин и нападающий «Трактора» Александр Кадейкин.
Всем хоккеистам вменяются обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка специальной военной операции.
Ранее в «Миротворец» были внесены российские актеры Максим Климов, Максим Сапрыкин и 11-летняя Алиса Прохорова. Поводом для включения стали их съемки в сериале «Свои», посвященном добровольцам спецоперации.
Работа над проектом проходила на территории Донецкой Народной Республики. Артистам вменяется посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичная поддержка России.