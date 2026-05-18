В ФБР признали подлинным фото загадочного существа с головой богомола

В 2011 году Чэнь Юн Цян, снимая окрестности высокогорного озера Цзя Мин на камеру своего мобильного телефона, случайно зафиксировал крупную полупрозрачную фигуру с головой, напоминающей голову богомола.
Скептики предположили, что изображение «инопланетянина» могло возникнуть вследствие технической ошибки камеры или стать результатом цифровой фальсификации.
Тем не менее, тайваньское уфологическое сообщество, проведя анализ фотографии, пришло к выводу о её подлинности. Оригинальный файл также был направлен на экспертизу в ФБР. Согласно данным What s The Jam, специалисты ведомства подтвердили отсутствие признаков цифровой обработки изображения.
«Согласно официальным данным, на фотографии запечатлено реальное существо, чьи физические характеристики полностью противоречат общепринятым представлениям о человеческой анатомии», — уточняется в публикации.
Однако вопрос о том, кем именно является это существо, до сих пор остается без ответа.
Накануне Пентагон также рассекретил десятки фотографий, видео и текстовых документов, касающихся неопознанных аномальных явлений.