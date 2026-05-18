Молодые нижегородские таланты могут принять участие в XIV Всероссийском фестивале «МОСГАЗ зажигает звезды»

Организационный комитет XIV Всероссийского фестиваля юных талантов «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды» объявил о старте приема заявок. Традиционно фестиваль проводится по двум направлениям: вокальный конкурс «МОСГАЗ зажигает звезды» и конкурс юных художников «Волшебная сила голубого потока».
Тема вокального конкурса — «Сила страны — в единстве народов и их культуры», проводится он в трех номинациях: «Академический вокал», «Эстрадный вокал» и «Народный вокал». Участники разделены на три возрастные группы: от 8 до 11 лет, от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет.
Первый этап проводится в заочном формате, заявки подаются в электронной форме на официальном сайте фестиваля до 15 июля 2026 года. По видеовыступлениям исполнителей жюри заочного этапа выберет лучших и пригласит их на очный тур конкурса, который пройдет в Москве в октябре-ноябре 2026 года. Итоги заочного голосования будут опубликованы не позднее 10 сентября.
В организационный комитет фестиваля входят народный художник России Никас Сафронов, народный артист РСФСР Лев Лещенко, народная артистка РСФСР Анна Шатилова и лауреат международных конкурсов пианист Лука Сафронов.
Возрастное ограничение: 12+.