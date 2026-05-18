ФБР признало подлинность снимка с существом с головой богомола из Тайваня

Ранее советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов опубликовал в соцсетях видео, записанное украинскими военными. На этих кадрах, как утверждается, заснят неопознанный летающий объект. Он уточнил, что съёмка велась в мае прошлого года на восьмисотметровой высоте. В то же время американский конгрессмен Тим Берчетт призвал Пентагон обнародовать всю информацию о неопознанных летающих объектах. Политик также вспомнил разговор с американским адмиралом. Тот сообщил ему о подводном объекте размером с футбольное поле, который двигался со скоростью более 300 км/ч.