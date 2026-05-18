Россиянам напомнили, какой рабочий день в июне станет сокращённым

В России рабочий день 11 июня будет сокращен на час. Это произойдет из-за того, что после него наступает празднование Дня России. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
«Следующие длинные выходные после майских праздников ожидают россиян с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. При этом 11 июня является сокращенным рабочим днем — продолжительность работы уменьшается на один час», — пояснила Солодовникова в беседе с РИА Новости.
До этого в России рабочий день сокращали 8 мая — перед Днем Победы, а также 30 апреля — в преддверии Дня Весны и Труда.
Как ранее писал KP.RU, в июне 2026 года будет 21 трудовой день и 9 дней отдыха. При стандартном графике пятидневки с двумя выходными за летний период жители России будут работать 65 дней, а отдыхать — 27 дней.