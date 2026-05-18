Хабаровский край показал свои достижения в Пекине

Абрамов доложил о ходе реализации ключевого проекта — развитии острова Большой Уссурийский. В числе якорных инициатив — создание погранперехода, открытие филиала Национального центра «Россия», строительство Парка дружбы и Российско Китайского технопарка. Эти вопросы также обсуждались на 6 м заседании Российско Китайской межправительственной комиссии по Дальнему Востоку и Северо Востоку КНР, прошедшем под руководством Трутнева и Гоцина.