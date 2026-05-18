Хабаровский край показал свои достижения в Пекине

Церемония открытия началась с приветственных слов лидеров России и Китая.

Источник: Комсомольская правда

X Российско Китайское ЭКСПО проходит в Харбине и служит важной площадкой для выстраивания долгосрочного партнёрства между Россией и Китаем на межрегиональном уровне, сообщает официальный канал губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Церемония открытия началась с приветственных слов лидеров России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина, которые зачитали вице премьер Юрий Трутнев и вице премьер Чжан Гоцин. В рамках официального обхода экспозиции стенд Хабаровского края осмотрели эти высокопоставленные лица. Делегацию края возглавил первый заместитель председателя правительства Сергей Абрамов.

Абрамов доложил о ходе реализации ключевого проекта — развитии острова Большой Уссурийский. В числе якорных инициатив — создание погранперехода, открытие филиала Национального центра «Россия», строительство Парка дружбы и Российско Китайского технопарка. Эти вопросы также обсуждались на 6 м заседании Российско Китайской межправительственной комиссии по Дальнему Востоку и Северо Востоку КНР, прошедшем под руководством Трутнева и Гоцина.

Промышленная экспозиция Хабаровского края включает макеты самолётов Су 57, Су 35, Superjet 100, а также продукцию местных экспортёров: рыбу из Охотского моря, мясные деликатесы, чай из чаги, берёзовый сок, кофе, десерты из дальневосточных ягод, мёд и одежду от региональных дизайнеров.

Стали свидетелем интересных событий? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

