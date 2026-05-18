В ОП РФ предложили ввести в школах день турпохода

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. День похода для приобретения детьми некоторых туристических навыков надо ввести в российских школах. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Надо в школах ввести день похода и посвящать этому день в учебном году. Естественно, с учетом погодных условий», — сказал Гриб.
Такой поход в лес будет полезен для приобретения минимальных туристических навыков. «Можно учить детей ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. Это уроки, которые дают максимальную информацию, опыт. Их надо проводить не по учебникам, а на открытом воздухе», — сказал Гриб.
По его мнению, этим занятиям может быть посвящен один из уроков физкультуры. «Считаю, что такие навыки нужны. Например, ориентирование на местности важно для каждого человека, ведь не всегда в лесу работает интернет и есть при себе гаджеты. Это тоже надо учитывать. Конечно, объединение, тимбилдинг, взаимопомощь — это важно для школьников и с психологической точки зрения», — сказал замсекретаря ОП.