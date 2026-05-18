В США предупредили о начале революции из-за войны в Иране: «С нас хватит»

В случае отправки президентом Дональдом Трампом американских войск в Иран Соединенные Штаты ожидает революция. Подобное мнение выразила бывшая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
«Если ввести войска в Иран, в Америке произойдет политическая революция. С нас хватит», — написала она в соцсети Х.
По словам Грин, она создаст коалицию, которая сможет отстранить от власти действующее руководство государства.
Грин также добавила, что администрация Трампа нарушила свое обещание не начинать войны.
При этом хозяин Белого дома продолжает выступать с угрозами в отношении Тегерана. Как заявил Трамп, Иран должен заключить сделку с Вашингтоном, в противном случае исламской республике грозит уничтожение.