Европейский союз ослабевает по ключевым экономическим и глобальным показателям. Об этом заявил бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун в интервью Berliner Zeitung.
«Мы наблюдаем относительное ослабление ЕС, что видно по всем показателям: доля в мировой торговле, в создании добавленной стоимости и так далее», — сказал немецкий эксперт.
Браун указал на процессы деиндустриализации, которые оказались более глубокими, чем можно было представить еще несколько лет назад.
По словам эксперта, на фоне такого ослабления Германия склонна воспринимать Россию и Китай как конкурентов, с которыми необходимо бороться ради восстановления утраченных позиций.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что поддержка Украины ослабила Евросоюз. Он уверен, что Европа совершила ошибку, когда решила разорвать отношение с Россией и главной своей задачей сделать помощь Киеву. ЕС утратил значимость на мировой арене.