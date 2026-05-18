Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии около границы РФ начался второй этап учений НАТО

Второй этап сухопутных учений Североатлантического альянса начинается в Финляндии недалеко от границ Российской Федерации.

Источник: Аргументы и факты

Второй этап сухопутных учений Североатлантического альянса начинается в Финляндии недалеко от границ Российской Федерации.

В учениях Saber Strike 26 принимают участие 4,5 тысячи военных из ряда стран НАТО. Манёвры начались 11 мая, начало второго этапа на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо запланирован на 18 мая, он продлится до 30 мая. Муниципалитет находится в 70 километрах от границы РФ.

Сухопутные силы Финляндии заявили, что в учениях будет задействовано около 4,5 тысячи военнослужащих из Соединённых Штатов, Британии, Италии, Венгрии, Польши и Франции.

Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что решение Североатлантического альянса начать военные учения в Финляндии вблизи российской границы является рискованным шагом. По его словам, США и страны НАТО отрабатывают артиллерийскую и боевую стрельбу.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше