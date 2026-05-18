Второй этап сухопутных учений Североатлантического альянса начинается в Финляндии недалеко от границ Российской Федерации.
В учениях Saber Strike 26 принимают участие 4,5 тысячи военных из ряда стран НАТО. Манёвры начались 11 мая, начало второго этапа на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо запланирован на 18 мая, он продлится до 30 мая. Муниципалитет находится в 70 километрах от границы РФ.
Сухопутные силы Финляндии заявили, что в учениях будет задействовано около 4,5 тысячи военнослужащих из Соединённых Штатов, Британии, Италии, Венгрии, Польши и Франции.
Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что решение Североатлантического альянса начать военные учения в Финляндии вблизи российской границы является рискованным шагом. По его словам, США и страны НАТО отрабатывают артиллерийскую и боевую стрельбу.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.