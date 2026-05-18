Специалист по питанию предупредила о вреде яичных белков

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Ежедневное обилие белков яиц в рационе может оказывать негативное влияние на работу почек, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.
«Есть, например, спортсмены, которые едят много белков, выбрасывая желтки. Но в отдельных случаях такое обилие полноценного белка может оказывать дополнительную нагрузку на почки. И этим делом увлекаться нельзя, если есть заболевания почек», — отметила собеседница.
По ее словам, при этом яичный белок считается эталонным, потому что он практически полностью усваивается и содержит все необходимые аминокислоты. Желток — не вреден и также богат различными витаминами.