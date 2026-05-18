Цена нефти Brent впервые с 5 мая превысила 110 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE в понедельник, 18 мая, превысила 110 долларов за баррель впервые с 5 мая, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 01:00 по московскому времени, цена Brent выросла на 1,91 процента, до 111,35 доллара за баррель. К 01:20 рост замедлился — баррель торговался по 110,40 доллара (плюс 1,04 процента).
В конце апреля стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE поднималась до 126,3 доллара за баррель, впервые с 9 марта 2022 года превысив этот уровень.
Стоимость нефти марки Brent показала рост на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером 18 марта цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель.
12 марта спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, который связан с резким ростом цен на нефть.