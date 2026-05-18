Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цена нефти Brent впервые с 5 мая превысила 110 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE в понедельник, 18 мая, превысила 110 долларов за баррель впервые с 5 мая, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE в понедельник, 18 мая, превысила 110 долларов за баррель впервые с 5 мая, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 01:00 по московскому времени, цена Brent выросла на 1,91 процента, до 111,35 доллара за баррель. К 01:20 рост замедлился — баррель торговался по 110,40 доллара (плюс 1,04 процента).

В конце апреля стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE поднималась до 126,3 доллара за баррель, впервые с 9 марта 2022 года превысив этот уровень.

Стоимость нефти марки Brent показала рост на фоне обострения ситуации в Иране. Вечером 18 марта цена майских фьючерсов на лондонской бирже ICE впервые превысила 111 долларов за баррель.

12 марта спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предрек начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, который связан с резким ростом цен на нефть.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы установить контроль над нефтяной отраслью Ирана. В интервью Трамп также добавил, что предпочел бы действовать по аналогии с моделью, применявшейся в Венесуэле.

Узнать больше по теме
ICE: как устроена Иммиграционная и таможенная служба США и почему против нее вспыхнули протесты
Иммиграционная и таможенная служба США, более известная как ICE, превратилась в символ жесткой миграционной политики Штатов. Недавно организация снова попала в эпицентр скандала. В материале — основная информация об этом государственном ведомстве.
Читать дальше