Прославившийся предложением руки и сердца на прямой линии с Путиным журналист женится: стала известна дата свадьбы

Журналист Кирилл Бажанов, прославившийся тем, что сделал предложение девушке на прямой линии с Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости о предстоящей свадьбе. Торжество состоится в Екатеринбурге в конце июля, и Бажанов будет рад видеть на нем президента.
В декабре на «Прямую линию с Владимиром Путиным» Бажанов пришел в праздничном костюме и с плакатом «Хочу жениться!». Президент США, обратив внимание на его образ, отметил, что журналист оделся как на свадьбу. Тогда Бажанов в прямом эфире сделал предложение своей возлюбленной и позвал президента на торжество.
«Регистрация будет в Екатеринбурге, а сам банкет планируется на природе в пригороде», — пояснил журналист.
Он также отметил, что они с невестой активно готовятся к свадьбе: площадка выбрана, приглашения гостям уже отправляются.
