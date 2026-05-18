США готовят эвакуацию граждан из Конго из-за риска заражения Эболой

Власти США рассматривают возможность эвакуации граждан из Демократической Республики Конго после предполагаемого контакта с заражёнными вирусом Эбола, сообщает STAT News со ссылкой на источники. По данным издания, часть случаев оценивается как высокорисковые.
Собеседники издания утверждают, что у некоторых американцев могли проявиться симптомы заболевания. Результаты тестирования пока не опубликованы, а точное число людей, находящихся под наблюдением, не раскрывается.
Как сообщает STAT News, американские власти обсуждают возможность транспортировки этих граждан на военную базу США в Германии, где имеются условия для карантина и лечения пациентов с особо опасными инфекциями.
Издание также пишет, что представители США ведут переговоры с медицинскими учреждениями, располагающими изолированными боксами сверхвысокого уровня защиты.
Официальных комментариев по ситуации Вашингтон пока не предоставил. В Центре по контролю и профилактике заболеваний отказались обсуждать статус отдельных лиц, а Госдепартамент и Минздрав США не ответили на запросы журналистов.
По последним данным, число предполагаемых случаев заражения в ходе текущей вспышки уже достигло не менее 246, зарегистрировано 80 летальных исходов, включая медицинских работников. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Вирус Эбола относится к числу наиболее опасных инфекционных заболеваний с высоким уровнем смертности. Для пациентов с подозрением на заражение применяются специальные меры биологической защиты, включая транспортировку в герметичных медицинских капсулах и размещение в изоляционных боксах высокого уровня безопасности.
Ранее мы писали: В Гоме зафиксирован первый случай лихорадки Эбола.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!