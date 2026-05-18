Axios: Трамп созовёт команду для обсуждения военных действий против Ирана

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп созовёт свою команду по нацбезопасности для обсуждения вариантов военных действий против Ирана, сообщает Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По словам чиновников, встреча состоится во вторник в ситуационном центре Белого дома.
Кроме того, в материале сказано, что Трамп заявил, что США возобновят удары в случае отсутствия сделки с Ираном.
«Мы хотим заключить сделку. Они сейчас не там, где бы мы хотели их видеть. Им придётся прийти к этому, или по ним нанесут сильные удары, а мы этого не хотим», — сказал он.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Кроме того, Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном. По его словам, продолжение следует.