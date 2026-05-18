«Иомиури»: Япония может развернуть беспилотники с радарами в Тихом океане

Япония может принять на вооружение БПЛА радиусом действия около 4 900 км.

Источник: Комсомольская правда

Японское правительство рассматривает вариант оснащения Сил самообороны беспилотными летательными аппаратами. Они несут радары раннего обнаружения и предупреждения. Мера направлена на усиление мониторинга в Тихоокеанском регионе. Об этом пишет газета «Иомиури».

Согласно информации, радарные системы могут быть установлены на американские MQ 9B Sea Guardian. Поступление этих беспилотников на вооружение морских Сил самообороны Японии ожидается к 2027 году.

Беспилотник обладает большой продолжительностью полета и радиусом действия около 4 900 км. Разместить их предполагается на островах Иводзима и Минамитори. Также мобильные радарные комплексы предполагается разместить на островах Иводзима и Титидзима.

Как отмечает газета, причиной усиления тихоокеанского мониторинга служит возрастающая активность Китая в регионе.

Ранее KP.RU сообщал, что на японский остров Кюсю были доставлены пусковые установки противокорабельных ракет большой дальности без уведомления местных властей.

