Творческие проекты Хабаровского края получили 232,2 млн рублей

Президентский фонд культурных инициатив отмечает пятилетний юбилей со дня создания Указом Президента. В ноябре 2024 года в Хабаровске начало работу представительство фонда — второе в России после Красноярска, сообщает официальный канал Губернатора Дмитрия Демешина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Хабаровский край занял вторую позицию среди регионов ДФО по количеству победителей грантовых конкурсов ПФКИ. На 16 конкурсов местные авторы подали 894 заявки, из которых 94 проекта получили поддержку на сумму 232,2 млн рублей.
К числу реализованных инициатив относятся фестиваль «Арсеньев LIVE», проект «Шуми, Восток» с созданием муралов и записью музыкального альбома, а также международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Эти проекты получили признание как на региональном, так и на межрегиональном уровне.
В рамках развития региональной поддержки фонд провёл обучающие семинары в Советской Гавани, Ванино, Комсомольске на Амуре и Николаевске на Амуре. Трёхдневные мероприятия позволили участникам детально разобрать процесс оформления заявок и изучить особенности реализации культурных инициатив.
