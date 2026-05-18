Генконсул Черкашин: жители Австрии и Германии интересуются переездом в РФ

Жители Австрии и Германии все чаще интересуются возможностью переезда в Россию. Об этом заявил генконсул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости.
Дипломат уточнил, что интерес к переезду проявляют представители разных поколений. По его словам, часть из них рассматривает Россию как страну с иной культурной и нравственной средой.
«Люди по-разному оценивают уровень и перспективы благосостояния. Многие считают, что сегодня в России существуют хорошие экономические возможности», — сказал генконсул.
Черкашин добавил, что многие потенциальные переселенцы видят в России возможности для инвестиций и ведения бизнеса, что также влияет на интерес к переезду.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году российское посольство во Франции получило 170 заявлений на получение гражданства России от французов. Дипломат Алексей Мешков отметил, что в основном хотят переехать семьи с детьми из-за пропаганды.