Новосибирцам назвали неочевидные основания для увеличения пенсии

Перерасчёт пенсии возможен не только при изначальных ошибках, но и при появлении новых документов, о которых человек не знал или забыл. Об этом Lenta.ru заявил член Общественной палаты РФ, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Особенно важно подтвердить стаж и заработок до 2002 года. Закон позволяет выбрать наиболее выгодный вариант расчёта: либо за 24 последних месяца работы, либо за любые 60 месяцев подряд. Часто выгоднее оказывается не самый высокий доход, а период с лучшим соотношением зарплаты к средней по стране.
«Северный» стаж требует особого внимания. Записи в трудовой «геолог такой-то партии» недостаточно — нужны документы с прямым указанием на работу в районах Крайнего Севера (приказы, командировочные, договоры).
Перед запросом архивных справок юрист советует получить выписку из лицевого счёта в Социальном фонде, чтобы видеть уже учтённые периоды. Подать документы на перерасчёт можно в любое время, но пенсию увеличат только с месяца, следующего за обращением.