FT: Смартфоны оказались причиной падения рождаемости в мире

В статье отмечается, что кривая рождаемости в США, Великобритании и Австралии для молодежи в начале 2000-х не показывала существенных изменений, но в 2007 году резко пошла на спад. Аналогичная тенденция была зафиксирована во Франции и Польше в 2009 году, а также в 2012 году в Мексике, Марокко и Индонезии. В странах Африки показатель стал уменьшаться с 2013 по 2015 год. По времени эти изменения соответствуют увеличению продаж смартфонов.