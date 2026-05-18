Житель Хабаровского края спалил квартиру соседки дотла, пролив ацетон

Суд района имени Лазо Хабаровского края поставил точку в деле, которое началось с одной опрокинутой бутылки и закончилось полностью выгоревшей квартирой. Местная жительница Я. обратилась в суд с иском к соседу Д., по вине которого её семья в ноябре 2024 года осталась без жилья, вещей и домашних питомцев. Женщина действовала в своих интересах и в интересах несовершеннолетней дочери.
Та ночь врезалась в память всем, кто её пережил. Сосед Д. находился у себя на кухне и опрокинул бутылку с ацетоном на электрическую плиту — жидкость вспыхнула мгновенно. Около одиннадцати часов вечера, когда семья истца уже спала, люди проснулись не от запаха дыма, а от того, что над ними уже полыхала соседская крыша. Единственное, что успела мать, — вытолкнуть ребёнка босиком на улицу. Остальные домочадцы тоже выбрались, но спасти всех животных из горящей квартиры не удалось.
Последствия пожара оказались катастрофическими. От квартиры Я. остались только стены, а те немногие вещи, что успели вынести, пришли в негодность. Эксперты оценили стоимость восстановительного ремонта в 2 488 288 рублей, а погибшего имущества — ещё в 389 631 рубль. К тому моменту мировой судья уже признал Д. виновным по статье 168 Уголовного кодекса, и этот приговор лёг в основу гражданского иска.
Суд изучил все представленные доказательства и согласился с требованиями в полном объёме. В итоге в пользу женщины взыскали 1 633 775 рублей материального ущерба, в пользу дочери — 1 244 144 рубля, а сверх того каждой назначили по 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение не обжаловалось и вступило в законную силу. Теперь соседу-виновнику предстоит расплачиваться за ацетон и беспечность рублём.