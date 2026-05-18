Житель Хабаровского края спалил квартиру соседки дотла, пролив ацетон

Та ночь врезалась в память всем, кто её пережил. Сосед Д. находился у себя на кухне и опрокинул бутылку с ацетоном на электрическую плиту — жидкость вспыхнула мгновенно. Около одиннадцати часов вечера, когда семья истца уже спала, люди проснулись не от запаха дыма, а от того, что над ними уже полыхала соседская крыша. Единственное, что успела мать, — вытолкнуть ребёнка босиком на улицу. Остальные домочадцы тоже выбрались, но спасти всех животных из горящей квартиры не удалось.