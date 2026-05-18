Подразделения ГУФСИН Новосибирской области получили восемь новых автомобилей

На территории исправительной колонии номер 9 прошла торжественная церемония. Заместитель губернатора Олег Клемешов и начальник областного ГУФСИН Алан Купеев вручили ключи от новых машин сотрудникам ведомства. Всего подразделения получили восемь транспортных средств. В их число вошли три автомобиля «LADA Granta», три внедорожника «LADA Niva Travel» и два «UAZ Patriot». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.