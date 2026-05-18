Подразделения ГУФСИН Новосибирской области получили восемь новых автомобилей

На территории исправительной колонии номер 9 прошла торжественная церемония. Заместитель губернатора Олег Клемешов и начальник областного ГУФСИН Алан Купеев вручили ключи от новых машин сотрудникам ведомства. Всего подразделения получили восемь транспортных средств. В их число вошли три автомобиля «LADA Granta», три внедорожника «LADA Niva Travel» и два «UAZ Patriot». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.
Машины купили на средства областного бюджета по распоряжению губернатора. Технику передали в пользование через региональное Министерство труда и социального развития. Новые автомобили планируют использовать для социальной адаптации и реабилитации людей, в отношении которых применяют меры пробации.
Во время вручения Олег Клемешов поздравил личный состав и пожелал безопасной езды. Он отметил, что обновление автопарка помогает лучше выполнять задачи по охране порядка. Руководитель областного ГУФСИН Алан Купеев поблагодарил власти региона за поддержку. Он добавил, что современный транспорт позволит сотрудникам быстрее решать рабочие вопросы и эффективнее выполнять свои обязанности.