Новосибирская область увеличила экспорт и укрепила внешнеэкономические связи

По итогам 2025 года регион осуществлял торговые отношения с партнерами из 130 государств мира, а в десятку главных покупателей новосибирской продукции вошли Китай, Казахстан, Индия, Беларусь, Болгария, Узбекистан, Турция, Иран, Киргизия и Вьетнам. Основу товарного экспорта составляют машины, оборудование и транспортные средства, а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Кроме того, за рубеж поставляются продукция химической промышленности, каучук, минеральные продукты, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
Особых успехов регион добился в аграрном секторе. Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по экспорту продукции агропромышленного комплекса: по итогам 2025 года за границу отправлено 2,6 тысячи тонн продовольствия, что на 43,4 процента превысило плановые показатели. Еще одним достижением стало абсолютное лидерство в Сибири по экспорту косметики. Только с начала текущего года из региона поставлено более 856 тонн косметической продукции, и на долю Новосибирской области приходится 74 процента от всего сибирского объёма этого вида экспорта.
Как отметил глава региона, важную роль в продвижении местных производителей на зарубежные рынки играет региональный Центр поддержки экспорта. Его специалисты организуют бизнес-миссии, помогают компаниям участвовать в международных выставках, предоставляют деловые контакты и актуальную информацию об экспортных возможностях. За прошлый год центр помог 341 компании выйти на иностранные рынки, а количество заключённых экспортных контрактов выросло на 17 процентов и достигло 173 соглашений с зарубежными партнерами.
Активно развивается и цифровая инфраструктура поддержки: более тысячи новосибирских компаний зарегистрированы на платформе «Мой экспорт», где в прошлом году они получили свыше 45 тысяч услуг — от содействия в организации поставок до выхода на новые рынки.