Новосибирская область увеличила экспорт и укрепила внешнеэкономические связи

Особых успехов регион добился в аграрном секторе. Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по экспорту продукции агропромышленного комплекса: по итогам 2025 года за границу отправлено 2,6 тысячи тонн продовольствия, что на 43,4 процента превысило плановые показатели. Еще одним достижением стало абсолютное лидерство в Сибири по экспорту косметики. Только с начала текущего года из региона поставлено более 856 тонн косметической продукции, и на долю Новосибирской области приходится 74 процента от всего сибирского объёма этого вида экспорта.