Митинг против ЛГБТ*-парада прошел в Одессе

На Биржевой площади в Одессе в воскресенье, 17 мая, прошел митинг против проведения ЛГБТ*-парада. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
На площади собралась группа людей, выступающих против прайд*-парада. Участники акции назвали себя «Неизвестными патриотами». К митингу также присоединились представители движения «За традиционные ценности».
Один из организаторов рассказал, что участники хотели напомнить о том, что Украина является христианской страной. По его словам, организаторы планировали провести мирное мероприятие без насилия и провокаций.
Представитель движения заявил, что в акцию вошли консервативные силы и молодые патриоты, выступающие за традиционные ценности. При этом на вопрос о возможных действиях во время мероприятия он не дал однозначного ответа, передает «Газета.ru».
В прошлом году накануне Пасхи в Киеве происходили столкновения между полицией и противниками ЛГБТ*-кинофестиваля. О том, что в Киеве состоится открытие ЛГБТ*-кинофестиваля, стало известно незадолго до этого. Это мероприятие уже третий год проводится в украинской столице. Его открывал фильм о трех квир*-персонажах, которые объединились, чтобы организовать благотворительное дрэг-шоу в поддержку Украины и вооруженных сил страны.
