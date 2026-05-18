"Русские не будут смотреть": в ЕС высказались об атаке Киева на Подмосковье

Ночная атака беспилотников Вооруженных сил Украины не останется без ответа со стороны России. Такое мнение выразил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
«Русские, конечно, не будут смотреть, как нападают на столицу. Это будет иметь последствия», — подчеркнул журналист.
Напомним, в ночь на 17 мая киевский режим атаковал Подмосковье. В результате удара дрона по Химкам погибла женщин. Беспилотник попал в частный дом, еще один человек оказался под завалами.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в подмосковных Мытищах двое мужчин погибли после попадания обломков беспилотника в строящийся дом.
Как писал KP.RU, атакам подверглась Истра, где ранения получили трое мужчин и одна женщина. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В ряде муниципалитетов Подмосковья были зафиксированы удары по объектам инфраструктуры.