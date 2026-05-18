Из «Омских Крыльев» уволили канадского тренера Робитайла

В фарм-клубе «Авангарда» «Омских Крыльях» могут произойти изменения в тренерском штабе. Как сообщает AllHockey со ссылкой на телеграм-канал «Вброс по борту», клуб расторг контракт с канадским специалистом Луи Робитайлом и назначил главным тренером Виталия Черночуба.
Также, по данным источника, предложения вернуться в «Омские Крылья» получили защитник Максим Минеев, а также нападающие Дмитрий Соколов и Егор Сердюк.
Робитайл возглавил омскую команду в мае 2025 года. Тогда сообщалось, что контракт с ним был рассчитан на два сезона. Под его руководством «Омские Крылья» вышли в плей-офф ВХЛ и дошли до второго раунда. Виталий Черночуб до этого работал с «Омскими Ястребами».
Клуб пока официально не объявлял ни о расставании с Робитайлом, ни о назначении нового главного тренера.