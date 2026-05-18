Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из «Омских Крыльев» уволили канадского тренера Робитайла

По данным СМИ, Луи Робитайла сменит Виталий Черночуб, ранее работавший с «Омскими Ястребами».

Источник: Om1 Омск

В фарм-клубе «Авангарда» «Омских Крыльях» могут произойти изменения в тренерском штабе. Как сообщает AllHockey со ссылкой на телеграм-канал «Вброс по борту», клуб расторг контракт с канадским специалистом Луи Робитайлом и назначил главным тренером Виталия Черночуба.

Также, по данным источника, предложения вернуться в «Омские Крылья» получили защитник Максим Минеев, а также нападающие Дмитрий Соколов и Егор Сердюк.

Робитайл возглавил омскую команду в мае 2025 года. Тогда сообщалось, что контракт с ним был рассчитан на два сезона. Под его руководством «Омские Крылья» вышли в плей-офф ВХЛ и дошли до второго раунда. Виталий Черночуб до этого работал с «Омскими Ястребами».

Клуб пока официально не объявлял ни о расставании с Робитайлом, ни о назначении нового главного тренера.