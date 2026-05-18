Новосибирцев предупредили о росте мошеннических схем перед ЕГЭ

Особенно популярна двухэтапная схема: школьникам сначала предлагают купить «персональные ключи» к экзаменационным вариантам.

В преддверии ЕГЭ в интернете резко выросло число мошеннических схем, сообщил ТАСС начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков.

Особенно популярна двухэтапная схема: школьникам сначала предлагают купить «персональные ключи» к экзаменационным вариантам, а затем убеждают перевести деньги за «пакет гарантированной страховки». После этого мошенники требуют доплату за видеокурс от якобы составителей КИМ.

Кроме того, в сети появляются фишинговые сайты с предложением оплатить «доступ к материалам» или «ускоренную подготовку», а также объявления о продаже фейковых ответов, которые выдают за реальные слитые задания ЕГЭ. Период перед госэкзаменами традиционно сопровождается всплеском подобных схем, подчеркнул Маклаков.