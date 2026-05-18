Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и, по традиции, за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — сказал Онищенко.

Он также добавил, что вирус Эбола очень опасен и заразен. По его словам, многое зависит не только от медицины, а прежде всего от бдительности человека и искренней заботы о своем здоровье.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде как «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение».