Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Россиянам следует воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и, по традиции, за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого. Если даже вы не в Африку поедете, все равно где-нибудь можете подхватить лихорадку Эбола», — сказал Онищенко.
Он также добавил, что вирус Эбола очень опасен и заразен. По его словам, многое зависит не только от медицины, а прежде всего от бдительности человека и искренней заботы о своем здоровье.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде как «чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение».