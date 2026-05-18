Российский генконсул сообщил об интересе европейцев к переезду в РФ

Генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин заявил о росте интереса жителей Австрии и Германии к переезду в Россию. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Черкашина, устойчивый спрос фиксируется на участие в Государственной программе добровольного переселения соотечественников. Речь идёт в том числе о репатриации граждан, проживающих за рубежом.
Дипломат отметил, что интерес к переезду проявляют разные категории людей от выходцев из бывшего СССР и русских немцев до коренных жителей европейских стран. Среди желающих есть и молодые семьи с детьми.
По его словам, часть заявителей объясняет своё решение желанием воспитывать детей в иной культурной и социальной среде. Другие рассматривают Россию как площадку для ведения бизнеса, инвестиций и поиска экономических возможностей.
Черкашин также напомнил, что в 2025 году были скорректированы условия государственной программы переселения. Теперь подтвердить владение русским языком можно документами об образовании, полученном в зарубежных филиалах российских вузов.
Кроме того, расширены меры поддержки участников программы. Российские регионы получили право предоставлять переселенцам финансовую и социальную помощь, включая содействие в обустройстве жилья и профессиональном обучении.
Государственная программа переселения соотечественников действует в России с целью поддержки граждан и выходцев из стран бывшего СССР, желающих переехать в РФ на постоянное место жительства, а её условия периодически корректируются на федеральном уровне.
