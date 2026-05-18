Антидепрессанты, поездки по городу и прогулки на лестничкой клетке: Как не превратить поездку кота на дачу в триллер

Шеляков добавил, что важно учитывать риск ситуации, когда поездка уже наполовину пройдена, а у животного внезапно ухудшается состояние, при этом ближайшая ветеринарная помощь может быть недоступна, и неизвестно, работают ли в регионе лечебные учреждения. Поэтому сначала рекомендуется определить стресс-чувствительность питомца в домашних условиях, затем — прогулки на лестничной площадке, далее — выходы на шлейке на придомовую территорию. После этого можно переходить к коротким автомобильным поездкам по городу.