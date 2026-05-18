Хабаровчанин продавал «коллекционный» доширак 2007 года за 15 тысяч рублей

На хабаровских интернет-площадках ненадолго появилось объявление, которое заставило улыбнуться даже тех, кто далёк от мира коллекционеров. Местный житель выставил на продажу пачку лапши быстрого приготовления, выпущенную в 2007 году, и просил за этот гастрономический антиквариат 15 тысяч рублей. В описании он напирал на то, что продукт купили в Южной Корее почти два десятилетия назад и что такой доширак сейчас днём с огнём не сыщешь.
На фотографиях красовалась запечатанная упаковка с корейскими надписями. Дата изготовления — 5 июля 2007 года, а срок годности, если верить маркировке, закончился ещё в марте 2008 года. Продавца это, впрочем, нисколько не смущало: он позиционировал товар не как еду, а как редкий коллекционный экземпляр, достойный места на полке, а не в кастрюле с кипятком.
Изначально аппетиты у владельца раритета были куда серьёзнее — он хотел выручить за пачку до 300 тысяч рублей. Видимо, рынок не оценил такого размаха, и цену пришлось уронить до 15 тысяч. В объявлении продавец отдельно настаивал: мол, продукт настоящий, уникальный и таких больше не выпускают.
Долго это объявление не провисело. После проверки сервис заблокировал его, и сейчас лапша-долгожитель недоступна для просмотра.