Хабаровчанин продавал «коллекционный» доширак 2007 года за 15 тысяч рублей

На хабаровских интернет-площадках ненадолго появилось объявление, которое заставило улыбнуться даже тех, кто далёк от мира коллекционеров. Местный житель выставил на продажу пачку лапши быстрого приготовления, выпущенную в 2007 году, и просил за этот гастрономический антиквариат 15 тысяч рублей. В описании он напирал на то, что продукт купили в Южной Корее почти два десятилетия назад и что такой доширак сейчас днём с огнём не сыщешь.