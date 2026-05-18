В предпоследнюю неделю весны красноярцев ждут «температурные качели»

В Красноярске с 18 по 24 мая синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с неустойчивой температурой воздуха.
В понедельник днем ожидается +7, +9 °C, во вторник — до 12 , в среду потеплеет до +18 °C, в четверг будет +14 °C, а в пятницу и на выходных — около +7, +10 °C. По ночам — от 0 до +8 °C.
Каждый день, кроме среды, ожидается облачность и небольшой дождь.
Ветер в первой половине недели будет северо-западный и умеренный, а во второй — юго-западный с порывами до 12−14 м/с.
Атмосферное давление — в пределах нормы, но в четверг — очень низкое.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.