В Хабаровском крае выявили 19 пьяных водителей

17 мая 2026 года на дорогах Хабаровского края произошло 3 дорожно транспортных происшествия, в результате которых пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Хабаровского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Два ДТП классифицированы как столкновения транспортных средств, ещё одно — съезд с дороги, где травмы получили 8 человек. Сотрудники Госавтоинспекции за сутки зафиксировали 329 нарушений ПДД.
Среди выявленных нарушений — 19 случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, из которых 8 зафиксированы в Хабаровске. Также зарегистрированы 8 случаев непредоставления преимущества пешеходам (6 — в краевой столице), 11 нарушений со стороны пешеходов и 29 фактов управления ТС без права на это (11 — в Хабаровске).
