Ветеран из Хабаровска приобщает к спорту участников СВО из регионов России

Совместная тренировка спортсменов из Алтайского и Хабаровского краёв, Иркутской и Омской областей прошла по инициативе Ассоциации Ветеранов СВО Омской области. Александр Ольман из Омска и Евгений Шнайдер из Хабаровска — член сборной России по спортивному метанию ножа провели мастер-класс и тренировку, во время которых напомнили об утвержденных Министерством спорта России правилах этого вида спорта и продемонстрировали различные техники метания.