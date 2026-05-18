Более пяти тысяч детей мигрантов получают образование в школах Новосибирской области

Свыше пяти тысяч детей из семей иностранных граждан обучаются в школах Новосибирской области. Об этом сообщили на совещании с участием представителей профильных ведомств, руководителей национальных организаций и начальника управления общественных связей мэрии Игоря Щукина. Основной темой обсуждения стали вопросы адаптации и обучения детей мигрантов, а также введение новых правил приёма в образовательные учреждения.
С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу обновлённый порядок поступления для иностранных несовершеннолетних и лиц без гражданства. Согласно новым требованиям, все они должны пройти тестирование на знание русского языка. Этот приказ Министерства просвещения РФ распространяется на все уровни образования, начиная с начальной школы и заканчивая выпускными классами. В Новосибирской области уже создано девять специализированных площадок для проведения таких тестов в 2025 году.
Участники встречи отметили, что незнание или недостаточное владение русским языком остаётся главной проблемой для детей мигрантов в процессе обучения. Однако языковой барьер не единственная сложность. Эксперты также указывают на социокультурные различия, которые затрудняют участие детей в школьной жизни, внеклассных мероприятиях и общении со сверстниками.
Школы Новосибирской области активно ищут методы, чтобы помочь детям мигрантов быстрее овладеть русским языком и интегрироваться в учебный процесс. Например, в школе № 66 изучение русского языка проходит через участие в школьных театральных постановках. В школе № 77 действуют специальные курсы по изучению русского как неродного языка на протяжении многих лет. В школе № 134 был открыт отдельный класс для более глубокого и комфортного изучения русского языка.
Участники совещания договорились продолжить обсуждение и совместно разрабатывать решения для успешной интеграции детей мигрантов в образовательную систему региона.
Татьяна Картавых