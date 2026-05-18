Более пяти тысяч детей мигрантов получают образование в школах Новосибирской области

С 1 апреля 2025 года в России вступил в силу обновлённый порядок поступления для иностранных несовершеннолетних и лиц без гражданства. Согласно новым требованиям, все они должны пройти тестирование на знание русского языка. Этот приказ Министерства просвещения РФ распространяется на все уровни образования, начиная с начальной школы и заканчивая выпускными классами. В Новосибирской области уже создано девять специализированных площадок для проведения таких тестов в 2025 году.