Гериатр Ткачева рассказала, кого можно считать молодежью

С биологической точки зрения это люди до 39 лет, так как продолжительность жизни в целом увеличивается, сообщила эксперт Минздрава.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Люди в возрасте до 39 лет считаются молодыми с биологической точки зрения, продолжительность жизни в целом увеличивается. Об этом ТАСС рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее. Они очень активны долго, хорошо выглядят. Если продолжительность жизни растет, то понятно, что больше возможностей у человека для того, чтобы учиться, получать новые знания, новую профессию, делать карьеру. За свою жизнь человек успеет намного больше», — сказала она.

В России молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет.

Ранее академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко сообщал ТАСС, что повышение верхней границы возраста — неизбежный процесс.