Stat News: Американцы могли заразиться вирусом Эбола во время вспышки в ДРК

Ранее Всемирная организация здравоохранения ввела режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за распространения вируса Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде. В ВОЗ уточнили, что речь идёт именно об эпидемии, а не о пандемии. При этом специалисты признали, что точное число заражённых и масштабы распространения болезни пока остаются неизвестными. По данным организации, в трёх районах ДРК зафиксировали 80 смертей, предположительно связанных с Эболой. Кроме того, зарегистрировали 246 предполагаемых случаев заражения, восемь из которых подтвердили лабораторно.