В Новосибирской области полиция обнаружила четыре подпольные майнинговые фермы

На территории Маслянинского муниципального округа оперативники установили гражданина, который самовольно подключился к электрическим сетям и использовал телекоммуникационное оборудование и современные технологии для добычи криптовалюты. При осмотре места происшествия полицейские изъяли 32 единицы специализированной техники, а также жесткий диск от системы видеонаблюдения. Кроме того, был обнаружен прибор учета электроэнергии с явными признаками вмешательства в его работу — сейчас он направлен на экспертизу. По данному факту проводится доследственная проверка.
Следующая нелегальная точка по добыче криптовалюты была обнаружена непосредственно в областном центре — в Советском районе Новосибирска. В ходе оперативного сопровождения уголовного дела полицейские установили причастность к противоправной деятельности одного должностного лица. Все собранные материалы направлены в компетентное ведомство.
Кроме того, в ходе проверки одной из коммерческих организаций в Ленинском районе мегаполиса выяснилось, что сотрудник из числа руководящего состава разместил майнинговое оборудование прямо на территории производственного цеха. С места происшествия изъято 8 единиц техники, ведется доследственная проверка.
Помимо этого, в рамках операции «Майнинг» полицейские задокументировали два факта безучетного потребления электроэнергии в Тогучинском районе. По этим эпизодам составлены административные протоколы по части 1 статьи 7.19 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за самовольное подключение и использование электрической энергии.
Сейчас оперативники продолжают устанавливать всех причастных к противоправной деятельности.