В Новосибирской области полиция обнаружила четыре подпольные майнинговые фермы

На территории Маслянинского муниципального округа оперативники установили гражданина, который самовольно подключился к электрическим сетям и использовал телекоммуникационное оборудование и современные технологии для добычи криптовалюты. При осмотре места происшествия полицейские изъяли 32 единицы специализированной техники, а также жесткий диск от системы видеонаблюдения. Кроме того, был обнаружен прибор учета электроэнергии с явными признаками вмешательства в его работу — сейчас он направлен на экспертизу. По данному факту проводится доследственная проверка.