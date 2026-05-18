ПСЖ с Сафоновым проиграл финальный матч сезона в чемпионате Франции

«Пари Сен-Жермен», за который играет российский футболист Матвей Сафонов, в заключительном туре чемпионата Франции уступил ФК «Париж».

Источник: Аргументы и факты

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в заключительном туре чемпионата Франции уступил ФК «Париж», счёт встречи составил 1:2.

В составе победителей оба гола забил Алимами Гори. В составе ПСЖ отличился Брэдли Баркола, открывший счёт на 50-й минуте.

В первом тайме нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле покинул поле из-за травмы, он был заменён на 27-й минуте. Российский голкипер французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отыграл весь матч.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» досрочно обеспечил себе чемпионский титул, он одержал победу над ФК «Ланс». 27-летний Матвей Сафонов во второй раз подряд стал чемпионом Франции.

Сафонов играет за ПСЖ с лета 2024 года. Он вошёл в историю, став первым российским футболистом, дважды выходившим в финал Лиги чемпионов.

30 мая футбольный клуб ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов. Матч состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

