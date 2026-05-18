Отток россиян привёл к закрытию тысяч компаний в Чехии

Почти 18 тысяч компаний прекратили деятельность в Карловарском регионе за последние шесть лет на фоне резкого сокращения числа российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные чешской статистики.
Согласно опубликованной информации, после начала падения турпотока из России в регионе закрылись 17 872 компании. Карловарский край традиционно считался одним из главных центров лечебного туризма для россиян.
По данным статистического управления Чехии, в 2019 году регион посетили более 83 тысяч туристов из России. В 2020 году показатель снизился до 18,8 тысячи человек, а в 2025 году составил 6355 человек это минимальный уровень за последние три года.
Наиболее тяжёлым для местного бизнеса стал 2023 год. Тогда, помимо последствий сокращения российского турпотока, на экономике региона сказались эффекты пандемии коронавируса. За этот период работу прекратили 8853 экономических субъекта.
Ранее мэр города Карловы Вары Андреа Пфеффер-Ферклова заявляла, что именно российские туристы долгие годы составляли значительную часть клиентов местных санаториев и гостиниц.
Экономика Карловарского края исторически была тесно связана с санаторно-курортной сферой, гостиничным бизнесом и медицинским туризмом, поэтому сокращение числа иностранных гостей напрямую отразилось на сфере услуг, занятости и доходах местных предприятий.
